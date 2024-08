Franco Colapinto, el pibe argentino de 21 años que se subirá a un Fórmula 1 con la escudería Williams -debutará en el Gran Premio de Italia, este fin de semana- se hizo tendencia por los piropos que les propinó a dos periodistas.

A una colega española, le dijo “tenía muchas ganas de que me hagas una entrevista porque me dijeron que sos muy divertida”. Y ella reaccionó con un “vi entrevistas tuyas y pensé ‘este tío me caerá muy bien’”.

Y en otra nota, piropeó a una periodista brasileña: “Hablás muy bien español”. Y la colega reaccionó sonriente contándole que era “gaucha”.

Y las redes deliran con “el chamuyo” del argentino: