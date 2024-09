El piloto argentino Franco Colapinto volvió a ser protagonista de un divertido momento en la previa del Gran Premio de Azerbaiyán que se corre este domingo.

Colapinto mantuvo un gracioso ida y vuelta con la cronista Christine GZ, luego de lograr el noveno puesto en la clasificación. El argentino se cruzó en la zona mixta con la periodista española Christine GZ.

Ante la gran emoción que vivieron algunas personas, y frente a esos comentarios, el pilarense no dudó en preguntarle a la española cuáles habían sido sus sensaciones.

“¿Vos no lloraste? A mí me contaron que vos lloraste, que una lagrimita se te cayó”, lanzó, de manera pícara, el piloto. "Me vas a liar, de verdad!", le contestó ella.