Insólito. Bruno Valdez contó en una entrevista telefónica que le realizaron en Paraguay que fue él mismo quien le pidió a Jorge Almirón ingresar en la final de la Libertadores que Boca perdió ante Fluminense el sábado para jugar de nueve.

“Si, entre de nueve. Je. El profe miró para atrás los últimos minutos. Ya no teníamos delanteros en el banco y tenía unas ganas inmensas de poder entrar. Le dije a Almirón si me podía meter, que estaba con mucha confianza”, contó el defensor central. Y remató: "Pero lastimosamente no me quedó ninguna".

Y las redes reaccionaron: