Bombazo en Boca: este lunes Daniele De Rossi rescindió su contrato con el club por motivos personales, tal anticiparon los medios y se confirmará en conferencia de prensa junto Amor Ameal a las 15.

A los 36 años, regresa a su país natal y cuelga los botines. Jugó siete partidos con la camiseta del Xeneize, y anotó un gol, en aquel inolvidable debut ante Almagro por Copa Argentina.

Y los tuits son in-cre-í-bles

Amigos, se vienen las puteadas pero saben que mi compromiso siempre será decir realidades: De Rossi jugó un partido de titular contra River en el Monumental, no paró a nadie, no dio un pase bien y fue un papelón. No cambia absolutamente nada su salida. Abrazo.