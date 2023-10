Bochini no quiere que Boca gane la Copa Libertadores peeero...: ''Me pondría feliz por Riquelme''

¿Estás leyendo esta noticia de pie? Ricardo Bochini, máximo ídolo de la historia de Independiente y campeón del mundo con Argentina en México 86, dijo días atrás que prefería que Boca no derrote a Fluminense -y hasta que hincharía por los brasieños- para que no se corone campeón de la Libertadores y así alcance las siete copas que tiene el Rojo, máximo ganador del certamen continental.

Bueno, ayer en declaraciones a Radio Mitre, el Bocha explicó: "Lo que dije fue porque como Independiente es el que más títulos de Libertadores tiene quisiera que siga con eso, pero es necesario que Boca pierda. Por otro lado, si Boca juega un buen partido y le gana a Fluminense en el Maracaná lo va a tener merecido”.

Y reconoció que si el Xeneize se consagra lo alegraría por su amigo: “Si gana me gustaría por Riquelme porque a mí siempre me invitó a la cancha con mis hijos, la gente me trató muy bien”.

“Siempre voy a estar agradecido con Riquelme y es quien hoy maneja Boca”, destacó, y confesó: "Estoy en una cena con hinchas y todos desean que no nos alcancen, pero si Boca va, juega bien y gana, está bien, es culpa de Independiente que no la gana hace 40 años".



Bochini habló de Jorge Almirón también: "A mí me gusta otra cosa, pero igualmente a Boca no lo superaron. Si bien pasó en todas por penales, ni Nacional ni Racing ni Palmeiras fueron superiores, pero el fútbol que veo del equipo no me identifica".

Bochini sobre Carlos Tevez

“Me sorprendió el trabajo que hizo, el equipo mejoró una barbaridad y ya le juega de igual a igual a todos. Cambió el rendimiento de varios jugadores”, consideró el Bocha, y agregó: “Yo no creía que iba a ser fácil ni para Tevez ni para cualquier técnico que agarrara porque venía muy mal y se veía a los futbolistas mal físicamente. Tevez mejoró todo esto. Todavía no hablé con él, pero le agradezco porque el equipo estaba muy mal. Si sigue así lo va a salvar del descenso”.