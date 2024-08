“Si no me voy ahora, no me voy más. Tengo que firmar un contrato de por vida” le explicó Cristian Medina a Miguel Merentiel mientras charlaban en el entrenamiento de Boca tras la eliminación de la Copa Sudamericana.

Lo llamativo es que esa conversación privada entre dos jugadores y captada por una cámara, fue subida a las redes oficiales del club.

La decisión parece clara: desmarcarse de la posible transferencia del mediocampista -tiene ofertas de la Fiorentina y del fútbol turco- y no pagar el costo político de perder a otra figura.