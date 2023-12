Blas Giunta, sin vueltas: ''Si no gana Riquelme las elecciones me voy de Boca''

Blas Armando Giunta es sinónimo de “huevo, huevo, huevo” y del temple que debe tener un jugador para calzarse la camiseta de Boca. Por eso, apenas Juan Román Riquelme ganó con la fórmula de Jorge Amor Ameal hace cuatro años las elecciones, levantó el teléfono para ubicarlo a Blas.

Así lo contó el exfutbolista: “Yo estaba en la otra lista con Royco (Ferrari). Ni bien ganó, Román me llamó para convocarme y sumarme a su plan de trabajo. Primero en cuarta división y después en la coordinación cuando se fue el Mono (Navarro Montoya). No tengo más que agradecerle”.

Este domingo se vota en Boca, tal confirmó la Sala E de la Cámara Civil al dejar sin efecto la medida cautelar que a pedir de Andrés Ibarra y Mauricio Macri suspendió las elecciones en el club. Y Giunta salió a jugar fuerte. “Si se va Román, yo me voy". Al explicar el motivo, recordó: "Estuve 20 años sin poder entrar a la cancha, no me daban ni una entrada. Siento mucho orgullo y cariño por él. Hoy me emociona mucho estar en La Bombonera”.

En una charla con Boca Pasión Total. el ídolo xeneize remarcó que durante las gestiones de Mauricio Macri y Daniel Angelic, debió trabajar en otros equipos, como Almirante Brown, donde fue director técnico entre 2005 y 2013, y Quilmes (2013-2014).



Apenas comenzó la gestión Ameal-Riquelme se le entregó una placa a Giunta en la Bombonera.



“Román está tranquilo, siempre con la verdad por delante y ahora feliz por la resolución de la Justicia. Lo que más quería era poder votar este año”, reveló Giunta al abordar la decisión de la Cámara Civil de revocar la medida cautelar de Alejandra Abrevaya.



Su trabajo en las formativas



"Los pibes de Boca están muy preparados. Tenemos grandes preparadores físicos en las inferiores. Los pibes trabajan dos horas y cuarto por día, fijate si están preparados. Poder agregar la parte física al talento y la táctica, después les sirve cuando llegan a Primera. El envión final es lo más duro, pero estamos sosteniéndolos entre todos", explicó Blas.



Habló maravilla del predio Boca: “En las inferiores se hizo un trabajo importantísimo que derivó con la obtención de la Copa Libertadores y la Intercontinental Sub 20. Los 35 chicos que debutaron en Primera fueron gracias a Román (Riquelme) y el Consejo. Desde la 9na hasta la Reserva trabajamos unidos desde el mismo camino. Por eso debutan cada vez más pibes. Estamos tratando todo en conjunto y por eso las cosas funcionan. Román y los técnicos de inferiores estamos todo el día en el Predio”.

Y agradeció la oportunidad que le dio Riquelme: "Es una cosa espectacular trabajar y ayudar a los pibes. Él me vio que tenía pasta para eso“.