"La palabra fracaso es como agarrar un alfiler y tocar al que puede triunfar o fracasar. Hay un jugador de básquet norteamericano (Giannis Antetokounmpo) que ha dado una respuesta magistral y es muy difícil replicarla, pero abona a su pregunta y la responde de un modo en que yo no podría hacerlo también. Sugiero esa respuesta para evaluar lo que es fracaso y lo que es éxito, que así en los términos en los que usted pregunta, significa que lo va a definir el orden con que termine en la tabla cada equipo, y esa es una medida contundente y representativa, pero para algunos no es la única, hay otras formas. Es un tema que los que perdemos con más frecuencia estamos muy dispuesto a discutirlo y yo ya estoy un poco cansado de eso. Me asumo como más vinculado con el fracaso que con el éxito", respondió Marcelo Bielsa en su presentación al frente de la selección uruguaya de fútbol, este miércoles cuando le preguntaron por el fracaso.

Entre muchísimas preguntas, si habló con los referentes históricos de la Selección Celeste. "No he hablado con los referentes aún (Suárez, Cavani, Muslera). Creo que corresponde establecer un diálogo, escucharse y luego la inevitable tarea de decidir si es que es necesario hacerlo, en un sentido o en el otro. No tengo una decisión previa establecida", admitió el ‘Loco’.

Y completó: "Cualquier decisión que involucre a algún jugador uruguayo con antecedentes de histórico no puede ser tratada sin escucharlos. Soy muy respetuoso de los ídolos, porque son patrimonio de la gente. El ídolo es un metal precioso para los más pobres. Entonces jamás haría conscientemente algo que podría dañar a un ídolo".

La diferencia entre dirigir a un club que una selección



"Es muy grande. Dirigir a un club es un trabajo de intervención constante y una selección es reunir rápidamente individualidades de gran nivel. Una de las cosas que yo consideré mucho es que no iba a tener en ningún otro club de los que me podía ofrecer, un grupo de jugadores como los que Uruguay tiene en este momento".