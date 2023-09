River ganó, en la última pelota y hubo final picante en el Monumental por el cruce entre Borja y el arquero Marchiori. Nada nuevo vivir una noche caliente en River. Bien, lo que sí hubo de extraordinario y esto notó Flavio Azzaro fue que la transmisión mostró a Jorge Brito en su palco tras un gol millonario, que luego fue anulado.

La imagen de TV no fue buena, pero a Azzaro le remitió a operación. “Más armado no hay… No se puede ser tan obvio”, dijo Flavio. Y parodió: “Mostrame gritando el gol”.

‘’De esto el futbolero, el hincha de River se da cuenta… -advirtió- Esto no es como en política, que las puestas en escena sirven y la gente se come los versos de la esperanza y el tren de la alegría, pero en el fútbol es distinto".