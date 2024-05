River busca arquero, pese a que Franco Armani acaba de renovar su contrato hasta 2026. Martín Demichelis apuntó un nombre y se trata de un desconocido para nuestro fútbol: Ignacio de Arruabarrena, un uruguayo de 27 años surgido en Wanderers de su país y que desde 2022 defiende el arco de Arouca de Portugal.

Al Vasco lo describen como un especialista en atajar penales, es hincha de Boca (en las redes se viraliza una foto familiar en el Bernabeu en 2018) e intenta copiar a Dibu Martínez. “Trató de hablarle a los lanzadores para ponerles nerviosos y que acaben lanzando al lado que yo tengo en mente. A veces funciona... y a veces no. Es un poco lo que hace ‘El Dibu’, pero sin tanto ‘show'. Me siento muy fuerte de la cabeza siempre y eso me hace estar cómodo. Tener la misma cabeza ya tenga un error o una atajada importante”, dijo alguna vez Ignacio.

Además, en Nuñez suma que podría llegar en condición de libre, y que no ocuparía cupo de extranjero al tener nacionalidad argentina -de parte de su padre- detalle no menor ya que en junio River solo puede incorporar un jugador internacional.

Sobre el interés de River, Ignacio de Arruabarrena admitió: “Estoy al tanto del interés de River, sé que existieron algunas averiguaciones que me contó mi padre. La verdad que no sé mucho más. Ahora estoy atajando en Arouca y tengo contrato hasta junio. Hemos hablando del tema de la renovación, pero todavía no hemos concretado”.

Debutó profesionalmente a los 18 años en el 2015, le maneja la carrera su padre, representante. Leonardo Ponzio, Secretario Técnico de River, ya inició las conversaciones con Alejandro de Arruabarrena.