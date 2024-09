River un empató 1 a 1 ante Colo-Colo en Santiago de Chile por la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores. Finalizado el partido, Arturo Vidal lanzó declaraciones polémicas al asegurar "Los pasamos por arriba en intensidad”.

“Si nos ponemos a ver los títulos, tengo más que todos los jugadores de River”, agregó ante la prensa. La frase generó revuelo en el mundo del fútbol, por lo que Vidal publicó un video en su cuenta oficial de Instagram para aclarar lo que quiso decir.

“Lo que respondí no era para pelearme con los de River. Lo hice para responderle al periodista que me preguntó una cosa que lo dijeron toda la semana antes del partido que el valor de nosotros era de 26 millones y el de ellos era, no sé, 126. Respondí con los títulos, que los títulos no valían dentro de la cancha”, indicó en su descargo.

Y continuó: “No porque yo haya ganado todos esos títulos, o porque River venga ganando muchos títulos todos los últimos años van a pasar por arriba de nosotros. Ayer se dejó demostrado que dentro de la cancha fuimos once guerreros y jugamos mejor que ellos, y merecimos el triunfo”.

Por último, agregó: “Nunca voy a pelear con la gente de River. Si tengo que pelear con ellos va a ser dentro de la cancha”.