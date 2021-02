El audio del PATRÓN BERMÚDEZ vs CARLOS TEVEZ 💣💣

“Son personas libres, no están presos, no son delincuentes, al menos socialmente... ¿No? Se pueden juntar, se pueden ver, pueden tomar un café. Nosotros no podemos atacar a Tévez porque se junte con Angelici, con Macri, con los dos juntos, o con los que quiera amigos. En esto hay que ser muy inteligentes y muy transparentes. Nosotros seguimos en lo de nosotros, papá. Él que siga haciendo sus cosas, pero queda en evidencia cuáles son las intenciones. Evidentemente”, con ese mensaje a un conocido suyo el Patrón Bermúdez dejó en evidencia la interna en el plantel de Boca y cómo el Consejo de Fútbol analiza las actitudes de Carlos Tévez, históricamente ligado a la conducción anterior.

Es que las fotos de la reunión de Carlos Tévez con Daniel Angelici en la costa argentina no pasaron desapercibidas y fueron tomadas como un posicionamiento político del jugador y una traición a los actuales dirigentes.

Antes de asumir su función Bermúdez había sido durísimo con Tévez a quien calificó de exjugador, y si bien parecía que el vínculo se había arreglado la tensión nunca desapareció y el audio muestra que la convivencia del actual capitán del equipo con la dirigencia no va a ser sencilla.