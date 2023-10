Ángel Di María, uno de los jugadores más determinantes de la Selección Argentina está cerca del retiro y se prepara para llegar en condiciones a la próxima Copa América para irse con un título más.

El autor del gol para ganarle a Brasil en el Maracaná durante la última Copa América, y quien tuvo una actuación en la final de la Copa del Mundo frente a Francia se prepara para sus últimos partidos con la albiceleste a sus 35 años.

Mientras se recupera de la lesión que lo dejó afuera de esta doble fecha de Eliminatorias, Fideo ratificó que su objetivo es el torneo continental del año que viene. "Es la Copa América y se termina. Es lo último. Vine a Benfica, me dan la posibilidad de seguir estando en la Selección y me gustaría, estoy haciendo todo para poder estar", comentó en diálogo con Todo Pasa.

¿Di María puede volver a jugar en Central?

Pero Di María también habló de la ilusión de poder retirarse en Rosario con el club de sus amores: "En mi cabeza siempre estuvo, como siempre estuvo volver al Benfica, está volver a Central. No me gusta hablar mucho del tema porque después empiezan con que siempre hablo y no termina pasando. El fútbol es así, te va llevando, siempre dije que quería volver cuando me sintiera bien. Estoy en plenitud todavía, tengo contrato hasta 2024 y esa es la opción que está, tengo muy buena relación con Gonzalo (Belloso), el presidente de Central".