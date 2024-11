Racing hizo historia al vencer 2 a 1 a Corinthians -con un Juanfer Quintero en llamas- y lograr el objetivo ansiado de llegar a una definición internacional 32 años después.

Luego de los festejos, a la conferencia de prensa asistieron Gustavo Costas y Bruno Zuculini, uno de los referentes del plantel sin ser titular. Surgido en el club al calor del predio Tita Mattiussi, Zucu confesó: “Es muy emocionante”.



Y cuando le preguntaron qué significaba Racing para él, se abrió de par: "Para mí Racing es muy importante porque me crié acá. Es el utilero que esperaba que me busque mi papá, el padre que me daba el mate cocido, la madre que traía las facturas del día anterior, la gente de la pensión que me daba de comer, la camioneta que me llevaba al colegio; es toda esa gente que me educó y me enseñó muchísimas cosas, muchos de los cuales estuvieron hoy en la cancha".

Y sintetizó: "Hoy estoy cumpliendo un gran sueño, que es jugar una final con Racing".

Sobre la final con Cruzeiro

"Me parece que no hay que conformarse con llegar a la final, para mí hay que ganarla. Hicimos lo más difícil y ahora nos toca lo más lindo, así que vamos a estar bien", dijo Zuculini. Y subrayó: "Tengo compañeros muy competitivos, muy inteligentes, muy ganadores. Les agradezco a todos: los que juegan, los que no, los que llegan a primera; estoy seguro de que nos va a ir muy bien, hay que seguir trabajando".