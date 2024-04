"Sociedad de mierda, anticuada y machista": Lola del Carril se hartó de las críticas en las redes

Por medio de las redes sociales, el mismo lugar donde recibe agresiones y ataques de los haters, la joven relatora Lola del Carril hizo publicó un fuerte descargo para exponer la angustia que atraviesa los mensajes de odio que recibe cada vez que termina de trabajar.

“Te juro que me angustia mucho venir a relatar cuatro horas seguidas y salir, y solo recibir mierda”, escribió en una historia de Instagram la locutora de ESPN.

En el posteo, que la muestra frente al espejo de un ascensor con lágrimas en los ojos, agregó: “Lo que recibo cada vez que trabajo. Estoy harta y no me digan ‘que no te importe’ porque al que no le pasa no lo entiende. Es muy angustiante que uno pone su voz, su energía, su todo para que te puteen siempre”.

Además, la ganadora de la primera edición del reality “Relatoras”, que se emitió por la TV Pública, arremetió en el cierre de su mensaje: "Sociedad de mierda, anticuada y machista. Vayan a laburar y dejen ser. Van a lograr que deje de hacerlo”.