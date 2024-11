La emoción de presenciar el duelo entre España y Países Bajos en los cuartos de final de la Copa Davis se mezclaba con la expectativa de ver a Rafael Nadal disputar, quizás, su último partido sobre una cancha de tenis. Y finalmente, ese momento llegó.

La selección neerlandesa fue imbatible para los españoles, asegurando dos de los tres puntos posibles en la serie. En el primer enfrentamiento, el oriundo de Manacor cayó ante Botic Van de Zandschulp con un doble 6-4, a pesar del incansable aliento de las 11.300 personas que colmaron el recinto en Andalucía.

Qué dijo Rafael Nadal en su retiro del tenis

“Me voy del tenis profesional habiendo encontrado muchísimos amigos en el camino. Con la tranquilidad de que, de alguna manera, he dejado un legado no solo deportivo, también personal, porque entiendo que el cariño que recibo alrededor del mundo, si fuera solo por lo que he hecho en la pista, no sería el mismo”, expresó el mallorquín en su discurso.

Tras haber conseguido 22 títulos de Grand Slam, 14 de ellos en Roland Garros, y 92 trofeos ATP, Nadal destacó que es importante dejar claro su ejemplo y su esfuerzo. “He intentado esforzarme cada día para ser mejor, para cumplir objetivos, y he intentado hacerlo desde el respeto, desde la humildad, desde el valorar todas las cosas buenas que me han ido pasando. He intentado algo que para mí es lo más importante en este mundo, que es ser buena persona”, destacó.

Finalmente, el tenista aclaró que su retiro no fue una decisión propia, sino de su cuerpo. “Uno nunca quiere llegar a este momento. Sinceramente, no estoy cansado de jugar al tenis, pero el cuerpo ha llegado a un momento en el que no quiere jugar más, y hay que aceptar la situación. Aunque mi carrera ha sido muchísimo más larga de lo que jamás hubiera imaginado”, cerró.