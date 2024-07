Cada vez más voces desenmascaran la moralina europea sobre el supuesto racismo de los argentinos. El que habló esta vez fue Obi Mikel, exjugador del Chelsea durante diez temporadas -donde ganó nueve títulos- y figura de su Selección, Nigeria, con quién fue campeón de la Copa África.

Hoy, a sus 37 años y retirado del fútbol, fue consultado sobre la polémica generada por los futbolistas africanos que representan a otras selecciones. “Quieren jugar para Inglaterra, Francia, lo que sea, y luego esperan. Siguen esperando y cuando llegan a los 25 o 26 años y no son convocados, entonces llaman a Nigeria".



Obi agregó: "No deberíamos ser tratados como una segunda opción. No somos segunda opción. Tenemos reuniones con ellos, son sus padres, y les decimos: ‘escúchame, vos sos de Nigeria, tu papá es nigeriano, tu mamá es nigeriana, ¿por qué no representarías a Nigeria?’"



Y remató: "Deberías estar orgulloso de tus raíces africanas, deberías estar orgulloso de representar a tu país africano. Tenés que tomar una decisión y mantenerte, si decidís jugar para Inglaterra, sentate y esperá, pero no esperes a que haya pasado tu mejor momento para jugar con Nigeria. No, andate a la mierda, amigo”.