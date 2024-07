Iker Muniain no jugará en River. Pese a su amor por el millonario, que ratificó en abril pasado al anunciar su salida de Athetic Bilbao, el mediocampista español de 31 años no llegará a Nuñez. Según la dirigencia, por el problema del cupo de extranjeros.

El reglamento indica que dos de los extranjeros permitidos en cada plantel deben haber disputado diez o más partidos con su selección. Actualmente, el único que cuenta con este registro es el colombiano Miguel Borja.

En tanto, Martín Demichelis dijo en conferencia de prensa sobre Iker: "Del tema Muniain hay que ser muy cuidadosos, yo dije el otro día que no me gusta hablar de cosas hipotéticas para no jugar con el nombre ni con la ilusión de las personas. Hay un tema también del cupo de extranjeros, si bien Paulo liberó, hoy no tenemos lugar para un extranjero más".

Y agregó: "Estamos buscando un jugador ante la salida de Barco. Hemos perdido un jugador muy desequilibrante con una gambeta que no encontramos en el fútbol argentino, entonces necesitamos incorporar un jugador en esa posición del campo que tenga un arma letal o un arma diferente a lo que tenemos".

Pero en las redes, los hinchas creen otra cosa: