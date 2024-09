Paulo Dybala volvió a la Selección Argentina y dejó otro capítulo en su historia con ella. Usó la 10 de Lionel Messi, entró a falta de 12 minutos para el final y selló la goleada 3-0 ante Chile con un zurdazo marca registrada. Así, le puso el moño a una fiesta que tuvo desde el homenaje a Angelito Di María, todo para ser una noche mágica.

El gol de Paulo

Tras el partido, fue uno de los más buscados por la prensa. Al hablar de las sensaciones que tuvo, Paulo dijo: “Fue increíble que la gente me haya recibido así después de tanto tiempo que no podía venir a la Selección. La verdad que se me puso la piel rara”.

Y los bosteros explotan en redes: