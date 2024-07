Luego del histórico Muchachos, las canciones a la Selección Argentina se multiplican. Hace poco, Rodrigo De Paul mostró la intimidad del plantel cantando una al rtimo de Imposible de Callejeros.

Bien, hace un año en TyC Sports, Florencia Chiusano presentó la letra de una canción para la Selección Argentina. Al ritmo de Claroscuro, de La Vela Puerca, contagió a Ernesto Provitilo, Agustín Fantasía y Joaquín Tabares.

Este martes, luego de ganarle a Canadá 2-0 y clasificar a la final de la Copa América, los campeones del mundo la cantaron en el césped. Emocionante.

La letra de Flor:

"La banda argentina te vino a alentar

solo quiere verte dar la vuelta

como en el Azteca como el Lusail

Con el Diego y Lionel de bandera

Porque esta locura se lleva el piel

yo te aliento aunque ganes o pierdas

No me importa dónde siempre vamos a estar

Mato y muero por estos colores

Oh Selección, Selección, Selección"