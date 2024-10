Mientras los medios de Argentina ya lo ubican como el nuevo DT de Boca, en la previa y después del clásico entre Chivas y Atlas, Fernando Gago puso distancia de esas versiones y lanzó una fuerte desmentida.

"No me contactó nadie. Yo no tuve contacto con nadie de ningún club. Se generó un rumor muy fuerte y la verdad que no ha pasado, ni conmigo ni con gente de mi entorno", aseguró el entrenador.

Además, al ser consultado sobre su permanencia en el conjunto mexicano, indicó: "Yo tengo contrato con el club, no tuve ningún ofrecimiento de nada".

Frente a esta información, que enfría su arribo a Boca, los hinchas reaccionaron con memes y comentarios: