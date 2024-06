Según un estudio de la Universidad de Harvard, la clave para conseguir una vida larga y saludable está en el consumo de un tipo de aceite vegetal.

De acuerdo a una investigación publicada en el Journal of the American College of Cardiology, un mayor consumo de “aceite de oliva por día se asocia con un menor riesgo de mortalidad por enfermedades cardiovasculares, neurodegenerativas y cáncer”.

Cuál es el aceite que extiende los años de vida según Harvard

En la misma línea, según la Escuela de Salud Pública TH Chan de Harvard, las personas que consumen mayores cantidades de aceite de oliva pueden reducir su riesgo de muerte prematura en general y por causas específicas, en comparación con las que nunca o casi nunca lo ingieren.

Así descubrieron que al reemplazar alrededor de 10 gramos al día de otras grasas como la margarina o manteca con la cantidad equivalente de aceite de oliva se asocia con un menor riesgo de mortalidad.