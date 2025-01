Cuando tu celular cae al agua, es fácil caer en el error de recurrir al arroz o intentar secarlo con secadores de cabello y otros dispositivos. Sin embargo, estos métodos no son los más efectivos para evitar daños permanentes.

Expertos en tecnología han revelado qué pasos realmente ayudan a minimizar el riesgo de que el agua dañe irreparablemente tu teléfono. Conocé el tip ideal para hacer en estos casos.

Cuáles son las principales recomendaciones si tu celular se mojó con agua

Lo primero que debes hacer es apagar el dispositivo inmediatamente para evitar posibles cortocircuitos en los circuitos internos debido al agua. No intentes presionar otros botones ni revisar si sigue funcionando, simplemente apágalo para evitar mayores daños.

Desconecta cualquier accesorio, como auriculares o cargadores, y quita la funda protectora, ya que pueden atrapar humedad y complicar el proceso de secado. Si la batería es extraíble, retírala con cuidado.

Usa un paño suave y absorbente para secar la superficie del celular, prestando especial atención a las áreas de los puertos, como el de carga y auriculares. Evita sacudir el teléfono, ya que esto podría hacer que el agua se infiltre más.

Aunque el arroz y el secador de pelo son soluciones populares, no son recomendables. El secador de pelo puede introducir aire caliente que cause condensación o dañe los componentes internos, mientras que el arroz no siempre absorbe completamente la humedad y puede dejar residuos dentro del dispositivo. Si después de estos cuidados el celular sigue sin funcionar correctamente, lo mejor es llevarlo a un servicio técnico especializado, ya que intentar repararlo por tu cuenta podría empeorar el problema si no tienes experiencia.