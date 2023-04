El autor del best seller ‘Sapiens’ tiene una mirada sombría sobre el futuro a partir de la irrupción de inteligencias artificiales como la del Chat GPT: “Son la primera tecnología de la historia que crea historias”, algo clave para quien entiende que la creencia colectiva en historias -la religión, el valor del dinero o el concepto de nación- ha sido fundamental para el dominio de la humanidad en la Tierra.

“Es que la nueva generación de IA no se limita a difundir los contenidos que producen los humanos. Puede producir el contenido por sí misma. Trate de imaginar lo que significa vivir en un mundo en el que la mayoría de los textos y melodías, y luego las series de televisión y las imágenes, son creados por una inteligencia no humana. Simplemente no entendemos lo que significa. ¿Cuáles podrían ser las consecuencias de que la IA se apodere de la cultura?”.

Para Harari, en el futuro podría darse el siguiente ejemplo: "Entras en internet y discutes con alguien sobre algún tema político. Puede que incluso te envíen un video hablando. Pero no hay ninguna persona detrás. Todo es IA".

“El régimen nazi se basaba en tecnologías como los trenes, la electricidad y las radios. No tenían herramientas como la inteligencia artificial. Un nuevo régimen en el siglo XXI tendrá herramientas mucho más poderosas. Así que las consecuencias podrían ser mucho más desastrosas. Es algo a lo que no sé si la humanidad podrá sobrevivir”.

“Tenemos que entender que la IA es la primera tecnología de la historia que puede tomar decisiones por sí misma. Puede tomar decisiones sobre su propio uso. También puede tomar decisiones sobre ti y sobre mí. Esto no es una predicción futura. Esto ya está ocurriendo”.

"Hemos inventado algo que nos quita poder. Y está sucediendo tan rápido que la mayoría de la gente ni siquiera entiende lo que está pasando. Tenemos que asegurarnos de que la IA tome buenas decisiones sobre nuestras vidas. Esto es algo que estamos muy lejos de resolver".

Para Harari aun estamos a tiempo para organizarnos mejor y tomar las necesarias reglamentaciones al respecto y en la entrevista con The Telegraph pidió que se adopten regulaciones para estas tecnologías, de la misma manera que se hace con los productos médicos.

"Una compañía farmacéutica no puede lanzar un nuevo medicamento al mercado sin pasar antes por un largo proceso de regulación. Es realmente extraño y aterrador que las corporaciones puedan lanzar herramientas de IA extremadamente potentes a la esfera pública sin ninguna medida de seguridad similar".