Una experta de la Universidad de Harvard reveló cinco expresiones que ayudan a mejorar la perspectiva y a fortalecer la autoestima.

A continuación, te mostramos las frases compartidas por la psicóloga Cortney Warren, autora del libro Letting Go of Your Ex (Dejar ir a tu ex, en español).

Qué frases ayudan al autoestima según Harvard

"Trabajaré en este asunto" Ante una crítica o comentario negativo, responder con esta frase demuestra una actitud proactiva hacia la mejora continua, algo que Warren considera esencial para desarrollar una autoconfianza sólida.

Ante una crítica o comentario negativo, responder con esta frase demuestra una actitud proactiva hacia la mejora continua, algo que Warren considera esencial para desarrollar una autoconfianza sólida. "¡Lo voy a intentar!" Esta expresión permite enfrentar los retos con una actitud positiva y muestra una percepción de los fracasos como oportunidades de aprendizaje en la vida.

Esta expresión permite enfrentar los retos con una actitud positiva y muestra una percepción de los fracasos como oportunidades de aprendizaje en la vida. "Dame un tiempo para pensar en eso antes de contestar" En lugar de decir "no sé" o responder sin certeza, esta frase nos permite evitar una respuesta inmediata con elegancia y seguridad, para luego dar una respuesta bien fundamentada.

En lugar de decir "no sé" o responder sin certeza, esta frase nos permite evitar una respuesta inmediata con elegancia y seguridad, para luego dar una respuesta bien fundamentada. "No estoy cómodo con esto" En lugar de soportar situaciones incómodas, Warren sugiere expresarnos claramente y con calma.

En lugar de soportar situaciones incómodas, Warren sugiere expresarnos claramente y con calma. "Esto es importante para mí" Cuando alguien intenta desafiar nuestros valores personales, es crucial mantenernos firmes en nuestras creencias. Esta actitud, lejos de ofender a los demás, muestra que nos valoramos y confiamos en lo que pensamos.

Cómo identificar a las personas con inteligencia emocional según Harvard

La instructora de la División de Educación Continua de la Universidad de Harvard, Margaret Andrews, destacó tres aspectos clave para identificar la inteligencia emocional en una persona: