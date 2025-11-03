Escenas muy violentas se vivieron en este reconocido local de comidas rápidas, por el ataque de ira de esta joven contra los empleados por un pedido.

Según trascendió, la chica se abría enojado cuando le quisieron cobrar un producto que ella había pedido pero se habían olvidado de incluir en la cuenta final.

Ocurrió a la madrugada en el horario de salida de los boliches por lo que se supone que podría haber estado bajo los efectos del alcohol.

La muchacha empezó a romper todo, mientras el resto de los jóvenes que se encontraron en el lugar grababan la escena con su celular y el seguridad miraba como si nada.

Claro que esto generó muchas reacciones en las redes.