Este video se hizo muy viral en las redes ya que llamó la atención cómo estas personas esperaron al hombre que los estafó por una gran suma de dinero en el aeropuerto.

Las víctimas de este hombre le dieron un abrazo en modo irónico y le dijeron: "Tanto tiempo que no te veía, ¿Cómo andas?", y se ve la cara de sorpresa del estafador.

"¿La has traído toda la que te llevaste?", le preguntó luego el hombre antes de invitarlo a tomar un café, en lo que recalcaron: "Para el café me quedó".

El estafador en cuestión se llama Juan Cruz Vera, y utilizó como pantalla la empresa Peusso, para pedirle plata a varios conocidos para supuestas inversiones que luego nunca existieron.

La justicia ya le dictó prisión preventiva luego de su vuelta al país y está acusado por defraudar en más de un millón de dólares a sus víctimas, prometiéndoles rendimientos de entre el 3% y el 7%.