Rock y amor
Video viral: le pidió casamiento en pleno pogo de Don Osvaldo
Este momento que se vivió en un recital de Don Osvaldo se hizo viral en las redes luego de que este muchacho le pidiera casamiento a su novia en pleno recital de la banda rodeados de gente.
Otro asistente del show grabó con su celular el momento en que el joven decidió pedirle casamiento a su novia en medio del pogo.
En ese momento la gente se abrió para presenciar el tierno momento que captó todas las miradas aunque el pogo seguía en su punto álgido.