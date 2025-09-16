Esta pareja de jóvenes se hizo viral en las redes sociales luego de que el chico le pidiera casamiento a su novia durante un recital de Don Osvaldo.

Otro asistente del show grabó con su celular el momento en que el joven decidió pedirle casamiento a su novia en medio del pogo.

En ese momento la gente se abrió para presenciar el tierno momento que captó todas las miradas aunque el pogo seguía en su punto álgido.