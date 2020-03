Un hombre identificado como Zhang cayó con su auto a un río en la localidad china de Zunyi tan solo diez minutos después de haber conseguido su primera licencia de conducir.

Según informaron los medios locales, Zhang se encontraba utilizando su celular respondiendo mensajes a aquellas personas que lo estaban felicitando por haber aprobado el examen de manejo.

"Saqué mi teléfono para ver los mensajes mientras conducía. Cuando levanté la cabeza vi a dos personas frente a mí que estaban cruzando el puente. Me puse nervioso y volantié hacia la izquierda", explicó Zhang en declaraciones al portal Unilad.

El auto, que recientemente había sido autorizado para circular en la calle, no se hundió de inmediato, lo que le dio tiempo al conductor a escapar. "Afortunadamente, el auto flotó por un tiempo. No pude abrir la puerta del conductor, así que tuve que abrir la puerta del lado del acompañante. De lo contrario, tal vez no estaría acá" , concluyó.

