Esta chica tuvo una sobredosis de Britney y lo que parecía un viaje enérgico cantando sus canciones terminó en un tremendo accidente.

La muchacha venía cantando uno de los hits más conocidos de la rubia, cuando se emocionó demasiado y empezó a golpear el volante.

Esto hizo que perdiera el control del vehículo y terminara volcando en plena ruta. Claro que el accidente quedó grabado por su celular que venía capturando su mala vocalización.

El video se hizo muy viral en las redes sociales.