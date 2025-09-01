Ooops, I did it again
Venía cantando a gritos Britney Spears en el auto; golpeó el volante y volcó
El video de esta chica se viralizó en las redes sociales: estaba cantando un conocido tema de la cantante estadounidense de pop, pero se exaltó un poco, empezó a golpear el volante y terminó volcando en plena vía pública.
Esta chica tuvo una sobredosis de Britney y lo que parecía un viaje enérgico cantando sus canciones terminó en un tremendo accidente.
La muchacha venía cantando uno de los hits más conocidos de la rubia, cuando se emocionó demasiado y empezó a golpear el volante.
Esto hizo que perdiera el control del vehículo y terminara volcando en plena ruta. Claro que el accidente quedó grabado por su celular que venía capturando su mala vocalización.
El video se hizo muy viral en las redes sociales.