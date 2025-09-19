La víctima, es una oficial de 39 años que trabajaba en la Comisaría de la Mujer de Moreno y circulaba en moto por la Ruta 200 cuando fue sorprendida por la apertura de la puerta de una camioneta estacionada.

El impacto la desestabilizó y la arrojó a la calzada. En ese momento, un colectivo de la Empresa 216 que venía en sentido contrario no logró frenar a tiempo y la atropelló.

La mujer murió en el acto, mientras que su pareja resultó gravemente herida. La Justicia investiga al conductor de la camioneta y al chofer del transporte público por homicidio y lesiones culposas.