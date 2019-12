Un periodista de la cadena de noticias TV ANT1, Lazos Mantikos, pasó un mal momento mientras transmitía en vivo desde el balneario de Kineta, en Grecia, para mostrar los daños causados por las torrenciales lluvias del pasado lunes cuando fue mordido por un cerdo.

"Buenas noches, tenemos un problema. hay un cerdo que me está acosando desde que empezamos. Lo siento pero no puedo quedarme quieto porque me está mordiendo", comenzó diciendo el reportero mientras era perseguido por el animal, que había escapado de una granja cercana.

Desde el estudio los dos presentadores no pudieron contener las risas a pesar de la difícil situación de su colega. "Intenta arreglar la situación y luego volvemos", se lo escuchó decir al presentador del noticiero Giorgos Papadakis.

Las imágenes no tardaron en viralizarse en las redes sociales y Mantikos, a pesar de la situación, se lo tomó con gracia.