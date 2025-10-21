Un hombre se coló en un desfile de moda que se realizó en la ciudad de Nueva York, para demostrar la subjetividad al momento de apreciar los atuendos.

El muchacho se metió en la pasarela como si fuera un modelo, vestido con una bolsa de basura, un short de baño y una cofia de baño.

Mientras desfilaba la gente lo miraba normalmente como si se tratara de un atuendo que era parte de una colección, pero todo era un engaño.

Finalmente el joven fue retirado por los efectivos de seguridad del desfile pero el video se viralizó y dio la vuelta a todo el mundo.