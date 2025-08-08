Este hombre de 40 años se hizo viral en las redes sociales luego de que una familiar lo grabara comiendo en la casa de su mamá, básicamente, aún su casa.

Allí le hace todo tipo de reclamos de por qué no se busca un trabajo y se va a vivir solo a estas alturas de su vida, y el hombre mete cualquier excusa para justificar su situación.

El muchachito de 40 años expresa todo el tiempo que no puede encontrar laburo y por ende no puede alquilar una vivienda, y le pregunta a la mamá si a ella le molesta su presencia.