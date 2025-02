Todo sucedió cuando Dell Simancas, un ciudadano venezolano de 40 años, practicaba piragüismo junto a su hijo Adrián Simancas, de 24 años, en la bahía El Águila, en el sector sur de la ciudad de Punta Arenas, a unos 3.000 kilómetros al sur de Santiago de Chile.

Dell, con su cámara en la mano, grabó cómo el animal atacó a su hijo, que desapareció de su vista. En unos segundos se vio cómo el joven reaparecía hacia la superficie sin ninguna lesión visible, para ser rápidamente auxiliado por su padre.

El joven que vivió esta terrorífica experiencia contó: “Ahí yo siento que algo me choca por atrás, pensé que era una ola, pero era demasiado fuerte y cuando volteo siento que hay algo carnoso que me roza la cara, que es como de color azul y blanco y que me llega desde arriba y en diagonal y me hunde. Pensé que había muerto, que algo me había comido, que me estaban atacando para devorarme y fueron tres segundos hasta que salí del agua”.