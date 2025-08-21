Franco Rinaldi se hizo viral en las redes sociales por una actitud completamente fuera de lugar y nefasta, mientras estaba viendo los acontecimientos ocurridos en el Libertadores de América.

Entre tantos videos que circularon sobre la violencia ocurrida en el estadio, se pudo ver la imagen de un hincha chileno completamente desnudo al que golpearon y abusaron en plena platea.

Todo el mundo se sintió horrorizado por esta imagen pero al excandidato del PRO aparentemente le pareció gracioso y se mofó de la situación mientras salía en vivo en un streaming.

Esta actitud funesta le costó muchas críticas en las redes por haber avalado la violencia en cualquiera de sus formas.