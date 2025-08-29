Como dios las trajo al mundo
Reacciones y memes por la nueva moda de algunas mujeres de fomentar el no uso de la bombacha
Las redes explotaron con una gran cantidad de reacciones ante la propuesta de algunas influencers de que las mujeres no utilicen más la bombacha para andar por la vida.
Este video se hizo muy viral en las redes, ya que generó todo tipo de reacciones y comentarios al incentivo del no uso de la bombacha.
Esta influencer aseguró: “Hace dos años que no uso bombacha y me cambió la vida”, y generó toda una revolución en internet.
“No es solo por comodidad. Generó una enorme transformación en mi vida”, aseguró la mujer a la que le respondieron con todo tipo de comentarios, reacciones y memes.