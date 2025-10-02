Puede malir sal
Mónica Farro quiso promocionar un producto de dudosa procedencia pero el karma actuó por sí solo
La vedette quiso vender un chivo en LAM de un producto para "mantener los músculos firmes y cuidar el sistema inmune". Pero aparentemente le salió mal y quedó expuesta al aire.
Mónica Farro fue víctima del karma en vivo y en directo durante la última emisión del programa de Ángel De Brito.
Allí la vedette uruguaya quiso vender un producto de dudosa procedencia, para supuestamente "mantener firme los músculos" y además "cuidar el sistema inmune".
Además aseguraba que ayudaba con la piel y las uñas pero luego se trabó por completo en vivo y en directo y no pudo continuar con la venta del chivo.
Por eso sus compañeros la cargaron y le dijeron "está bien".