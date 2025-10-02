Mónica Farro fue víctima del karma en vivo y en directo durante la última emisión del programa de Ángel De Brito.

Allí la vedette uruguaya quiso vender un producto de dudosa procedencia, para supuestamente "mantener firme los músculos" y además "cuidar el sistema inmune".

Además aseguraba que ayudaba con la piel y las uñas pero luego se trabó por completo en vivo y en directo y no pudo continuar con la venta del chivo.

Por eso sus compañeros la cargaron y le dijeron "está bien".