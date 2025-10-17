El camión que fue robado, como el resto de los vehículos, estaba paralizado por accidente que había sucedido en la Avenida General Paz.

Un amigo de lo ajeno aprovechó el momento para manotear unas herramientas que había quedado en la caja del camión, y salió corriendo. Pero tuvo la mala fortuna de que todo quedó registrado y en vivo.

Uno de los trabajadores que estaba en la camioneta salió a correr al malviviente pero cuando estaba cerca de alcanzarlo se deshizo de lo robado, por lo que el hombre decidió recuperar sus herramientas y volver con su compañero.