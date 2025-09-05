Este video de Larry De Clay en TN se hizo tendencia en las redes sociales luego de que el bizarro humorista corrigiera en vivo y en directo al conductor del programa. 

Diego Sehinkman, periodista y psicólogo, estaba hablando de los “discapacitados” cuando Larry lo corrigió: “No me quiero poner en profesor pero se dice personas con discapacidad”.

La cara del conductor lo hice todo cuando fue justamente el bizarro humorista de Tinelli quien lo corrigió en su propio programa.