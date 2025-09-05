Ya vale todo
Momento bizarro: Larry De Clay corrigió al aire a conocido conductor de TN cuando hablaba de las personas con discapacidad
En esta realidad argentina parece que todo vale. El humorista, que se presenta como candidato porteño, corrigió al aire a Diego Sehinkman.
Este video de Larry De Clay en TN se hizo tendencia en las redes sociales luego de que el bizarro humorista corrigiera en vivo y en directo al conductor del programa.
Diego Sehinkman, periodista y psicólogo, estaba hablando de los “discapacitados” cuando Larry lo corrigió: “No me quiero poner en profesor pero se dice personas con discapacidad”.
La cara del conductor lo hice todo cuando fue justamente el bizarro humorista de Tinelli quien lo corrigió en su propio programa.