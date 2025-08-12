Un increíble accidente ocurrió en el estacionamiento de un edificio, y esta mujer destruyó todo el frente del automóvil.

Ocurrió en un edificio de la localidad bonaerense de Lomas de Zamora, donde la conductora no se dio cuenta de que la rampa estaba levantada.

Es que, allí funciona este sistema de rampas que pueden levantarse tanto para los que estacionan en el primer piso como para los que dejan su auto en el estacionamiento subterráneo.

Pero la mujer evidentemente no vio el vacío aceleró y el auto cayó de punta al piso. Por suerte no sufrió ningún tipo de lesión.