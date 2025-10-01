El video de este joven se hizo viral en las redes sociales, ya que mostró todo su entusiasmo por la llegada de una empresa bastante polémica a la Argentina. 

Se trata de Cheeacake Factory, que se vende como la innovación total en tortas de queso, pero no se trata nada más que de una heladera y un mostrador con productos prefabricados. 

"Lo mejor que me podría haber pasado en la vida", aseguró este muchacho y las redes sociales se mojaron de él con todo tipo de reacciones y memes, sobre esta firma bastante rara.

X de Fabiana Solano
X de Alan
X de La Disto
X de romanbj
X de Leandro Cruz ⑫
X de AntiFacho 🇦🇷 🇻🇪🇷🇺 🇵🇸 🤍❤️🤍
X de Kibudi
X de CapitanPike
X de miranda
X de euge
X de Vulgarcite
X de Mauro L マウロ
X de qepd hate account ✟