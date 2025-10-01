Que chantas
Memes y cargadas por la supuesta llegada de una empresa yanqui de tortas de queso que parece no tuvo mucha aceptación
El video de este joven despertó todo tipo de memes y cargadas en las redes, cuando vendió la llegada del primer ¿local? de Cheescake Factory, aunque solo se trataba de una heladera y un mostrador. Está polémica empresa que habla de lo mal que está la Argentina se hizo viral y generó todo tipo de reacciones.
El video de este joven se hizo viral en las redes sociales, ya que mostró todo su entusiasmo por la llegada de una empresa bastante polémica a la Argentina.
Se trata de Cheeacake Factory, que se vende como la innovación total en tortas de queso, pero no se trata nada más que de una heladera y un mostrador con productos prefabricados.
"Lo mejor que me podría haber pasado en la vida", aseguró este muchacho y las redes sociales se mojaron de él con todo tipo de reacciones y memes, sobre esta firma bastante rara.