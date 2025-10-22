Como dijo el mismo Fred Machado, entre gitanos no nos miramos las cartas. Es que, el streamer acusado por diferentes tipos de estafa a través de internet, salió a bancar a Milei y generó polémica en las redes sociales.

A través de un video en cueros, el hombre detrás de las dudosas colectas para diferentes "obras de bien", aseguró que le encanta que Milei de varias entrevistas a los medios de comunicación en los últimos días.

El gobierno intenta despegarse de todos los sucesivos escándalos que lo comprometen, y por eso el mandatario está haciendo todo lo posible para intentar revertir la pésima imagen que tiene.

Quizá por eso ahora Maratea salió a decir que escuchar al presidente lo "relaja" y al parecer necesita relajarse después de su estruendoso fracaso como conductor de televisión ya que su programa fue levantado por el bajísimo rating.

En fin las redes se encargaron de resumir perfectamente el tema con una serie de comentarios y memes increíbles.