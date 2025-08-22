Directora del Teatro Vera de Corrientes
Lourdes Sánchez lanzó una burrada a los medios y demostró el “gran nivel cultural” que tiene
La bailarina, que es funcionaria provincial al frente de un teatro en la provincia de Valdés, demostró su nivel cultural en una entrevista y por eso la están criticando en las redes.
Lourdes Sánchez fue protagonista de un error dialéctico que las redes sociales no dejaron pasar, teniendo en cuenta el cargo que ocupa.
La bailarina dio una entrevista a los medios como directora del Teatro Vera, ubicado en Corrientes -provincia que gobierna el radical Gustavo Valdés- y allí demostró su endeble capacidad discursiva.
“Es también un poco expander al gobierno de la provincia de Corrientes”, expresó, cuando quiso decir seguramente “expandir”.
Por eso la escracharon en redes sociales con un video que se hizo viral.