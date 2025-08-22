Lourdes Sánchez fue protagonista de un error dialéctico que las redes sociales no dejaron pasar, teniendo en cuenta el cargo que ocupa.

La bailarina dio una entrevista a los medios como directora del Teatro Vera, ubicado en Corrientes -provincia que gobierna el radical Gustavo Valdés- y allí demostró su endeble capacidad discursiva.

“Es también un poco expander al gobierno de la provincia de Corrientes”, expresó, cuando quiso decir seguramente “expandir”.

Por eso la escracharon en redes sociales con un video que se hizo viral.