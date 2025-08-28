Para morir de risa
Los mejores memes tras la huida en moto de Espert para escapar del escarnio popular
José Luis Espert llegó a Lomas de Zamora junto a la comitiva presidencial con los brazos en alto, repitiendo "¡Viva la libertad!" y prometiendo "bala". Pero se fue escapando en la moto de un militante, y sin el casco correspondiente, para evitar que la muchedumbre lo linchara. Las imágenes recorrieron el país y en las redes se generaron un montón de memes realmente increíbles.
Los memes de José Luis Espert están a la orden del día y explotaron en las redes sociales, luego de las imágenes que fueron de público conocimiento.
El calvo diputado libertario, que siempre promete “bala” y “correr” a los zurdos en sus redes sociales, se tuvo que escapar en la parte trasera de una moto y ni siquiera se puso el casco que exige la ley.
Justo en ese momento las cámaras de TN capturaron el escape del polémico diputado, quien iba agarrado a un militante que lo tuvo que subir a su motocicleta para huir del escarnio público.
La red aprovecharon e hicieron todo tipo de memes. Uno de los mejores, sin duda, es el del videojuego de Espert juntando las coimas de Karina. Pero hay una seguidilla que es realmente imperdible.