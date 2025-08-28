Los memes de José Luis Espert están a la orden del día y explotaron en las redes sociales, luego de las imágenes que fueron de público conocimiento. 

El calvo diputado libertario, que siempre promete “bala” y “correr” a los zurdos en sus redes sociales, se tuvo que escapar en la parte trasera de una moto y ni siquiera se puso el casco que exige la ley. 

Justo en ese momento las cámaras de TN capturaron el escape del polémico diputado, quien iba agarrado a un militante que lo tuvo que subir a su motocicleta para huir del escarnio público. 

La red aprovecharon e hicieron todo tipo de memes. Uno de los mejores, sin duda, es el del videojuego de Espert juntando las coimas de Karina. Pero hay una seguidilla que es realmente imperdible.

