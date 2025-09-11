My mother lo sigue always
Los conductores de TN quedaron en ridículo cuando tuvieron que traducir un tuit de Elon Musk al español y casi que lo lograron
El extracto de este momento en el canal oficialista se hizo muy viral, luego de que los conductores intentaran traducir un mensaje del magnate por la muerte del influencer norteamericano, Charlie Kirk, pero quedaron en ridículo.
Los periodistas de TN quedaron en ridículo al aire cuando quisieron leer un mensaje en inglés pero se prestaron a un sketch de Capusotto.
El video del momento televisivo se hizo viral en las redes, luego de un mensaje de Elon Musk respecto a la muerte de Charlie Kirk.
El magnate aseguró en un tuit que "la izquierda es el partido del asesinato", aunque parece que los periodistas del canal de noticias no lo terminaron de entender del todo.
Cuando quisieron leerlo aseguraron: "La izquierda es la fiesta de los asesinos", aunque habría sido mucho más fácil poner en ‘traducir tweet’ para que no sufrieran tanto bullying a través de las redes sociales.