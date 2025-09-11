Los periodistas de TN quedaron en ridículo al aire cuando quisieron leer un mensaje en inglés pero se prestaron a un sketch de Capusotto.

El video del momento televisivo se hizo viral en las redes, luego de un mensaje de Elon Musk respecto a la muerte de Charlie Kirk.

El magnate aseguró en un tuit que "la izquierda es el partido del asesinato", aunque parece que los periodistas del canal de noticias no lo terminaron de entender del todo.

Cuando quisieron leerlo aseguraron: "La izquierda es la fiesta de los asesinos", aunque habría sido mucho más fácil poner en ‘traducir tweet’ para que no sufrieran tanto bullying a través de las redes sociales.