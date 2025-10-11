Lali Espósito volvió a mofarse de Javier Milei y parece que la cantante no pierde oportunidad de cargar un poquito al presidente que tanto la ha injuriado a través de las redes sociales.

En esta ocasión fue durante su festejo de cumpleaños, donde será ve rodeada de sus familiares, seres queridos y abrazada a su madre.

Así también se encontraba Pedro Rosenblat sosteniendo la torta que tenía algunas velas y también bengalas. Justamente allí fue que le surgió la idea de soplar las bengalas y rememoró un video completamente insólito de Milei.

Al parecer al presidente jamás le festejaron un cumpleaños, ya que durante su campaña presidencial le acercaron una torta con bengala e intentó soplarla en repetidas oportunidades a pesar de la advertencia de las personas que allí se encontraban.

Lali en esta ocasión lo imitó y el video se hizo muy viral y muy comentado en las redes sociales.