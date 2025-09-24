¿Mensaje para el presidente?
La sugestiva foto de Victoria Villarruel en sus redes ante la ausencia de Milei
Las redes explotaron con la foto que publicó la vicepresidenta de la nación junto a un perro castrado y atado. Muchos aseguran que se trata de un mensaje subliminal para el mandatario
Villarruel lo hizo de nuevo. Sin decir nada, la vicepresidenta publicó una foto que puede tomarse como sugestiva ante la ausencia de Javier Milei por su viaje a los Estados Unidos.
La vicepresidenta publicó una foto en la Universidad del Salvador de Pilar junto a varios especialistas y una imagen llamativa: un perro castrado y atado.
Claro que no tiene ninguna referencia directa con el presidente pero se sabe de su devoción por los perros y las redes lo tomaron como un mensaje muy directo.