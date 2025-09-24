Villarruel lo hizo de nuevo. Sin decir nada, la vicepresidenta publicó una foto que puede tomarse como sugestiva ante la ausencia de Javier Milei por su viaje a los Estados Unidos.

La vicepresidenta publicó una foto en la Universidad del Salvador de Pilar junto a varios especialistas y una imagen llamativa: un perro castrado y atado.

Claro que no tiene ninguna referencia directa con el presidente pero se sabe de su devoción por los perros y las redes lo tomaron como un mensaje muy directo.