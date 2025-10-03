Este robo frustrado fue captado por las cámaras de seguridad de este supermercado y luego se hizo viral en las redes sociales.

Un hombre estaba comprando en principio tranquilamente pero el dueño del supermercado se dio cuenta que estaba robando.

Resulta que el supuesto cliente se quería llevarse mercadería entre sus ropas, algo que fue advertido por el comerciante que no dudó en tomar una determinación.

El hombre sacó una cajita azul y muy tranquilamente desenfundó un arma de fuego, la cual cargó y le apuntó al hombre que quería robarle.

Claro que automáticamente esta persona le devolvió absolutamente todo y se fue del local.