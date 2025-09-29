Claramente esta familia se desquitó de lo lindo. El video de este cumpleaños se hizo muy viral en las redes sociales porque usaron literalmente al presidente de piñata.

En las imágenes tomadas por un familiar se ve cómo el cumpleañero empezó a darle palazos a la figura de Javier Milei para que sacara las sorpresas que tenía adentro.

Al mismo tiempo, en la televisión del hogar sonaba el conocido tema de Bersuit Vergarabat, ‘Se Viene’, cuya letra todos conocemos a qué se refiere allá por los albores del año 2001.

Además en el video figura un detalle. Quien lo subió a las redes puso: "Con Lali no!", lo que se entiende como una respuesta a las agresiones del mandatario a la artista argentina.